Жуковский о встрече с Балановичем перед матчем: «Год прошел, страсти остыли, нормально поговорили по-мужски. Мировую дали, все хорошо»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Виталий Жуковский после матча с «Шахтером» (0:4) рассказал о встрече с хавбеком солигорского клуба перед игрой, передает корреспондент Tribuna.com.

– Перед матчем ваша фотография с Балановичем разлетелась по соцсетям. Что там за разговор был?

– Эта фотография была 3 года назад. Только сейчас выкинули.

– Нет, там форма новая у была.

– Да пообщались. Год прошел, страсти остыли, нормально поговорили по-мужски. Мировую дали, все хорошо. Бывает, эмоции. Самое главное, что в таких ситуациях мы находим силы и уважение друг к другу. Пожать руку. сказать, что он или я не правы и давайте жить дружно, – сказал Жуковский.

Напомним, в прошлом сезоне после одного из матчей с «Шахтером» Виталий Жуковский заявил , что «Баланович не должен был уходить нормальный с поля. Ему просто фартануло» . Тренер тогда намекнул на провокации со стороны футболиста «Шахтера» в виде жестов в адрес скамейки запасных соперника.

В ответ клуб показал фото ног футболиста в царапинах и ушибах.