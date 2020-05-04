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Жуковский о встрече с Балановичем перед матчем: «Год прошел, страсти остыли, нормально поговорили по-мужски. Мировую дали, все хорошо»

04.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после матча с «Шахтером» (0:4) рассказал о встрече с хавбеком солигорского клуба Сергеем Балановичем перед игрой, передает корреспондент Tribuna.com.

– Перед матчем ваша фотография с Балановичем разлетелась по соцсетям. Что там за разговор был?

– Эта фотография была 3 года назад. Только сейчас выкинули.

– Нет, там форма новая у «Шахтера» была.

– Да пообщались. Год прошел, страсти остыли, нормально поговорили по-мужски. Мировую дали, все хорошо. Бывает, эмоции. Самое главное, что в таких ситуациях мы находим силы и уважение друг к другу. Пожать руку. сказать, что он или я не правы и давайте жить дружно, – сказал Жуковский.

Напомним, в прошлом сезоне после одного из матчей с «Шахтером» Виталий Жуковский заявил, что «Баланович не должен был уходить нормальный с поля. Ему просто фартануло». Тренер тогда намекнул на провокации со стороны футболиста «Шахтера» в виде жестов в адрес скамейки запасных соперника.

В ответ клуб показал фото ног футболиста в царапинах и ушибах.

Сергей Ташуев: «Возможно, Баланович был неправ. Я бы пожелал господину Жуковскому, чтобы это было самым большим огорчением в его жизни»

 
 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после матча с «Шахтером» (0:4) рассказал о встрече с хавбеком солигорского клуба Сергеем Балановичем перед игрой,...
 
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