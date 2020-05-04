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Жуковский о встрече с Балановичем перед матчем: «Год прошел, страсти остыли, нормально поговорили по-мужски. Мировую дали, все хорошо»
04.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– Перед матчем ваша
– Эта фотография была 3 года назад. Только сейчас выкинули.
– Нет, там форма новая у
– Да пообщались. Год прошел, страсти остыли, нормально поговорили по-мужски. Мировую дали, все хорошо. Бывает, эмоции. Самое главное, что в таких ситуациях мы находим силы и уважение друг к другу. Пожать руку. сказать, что он или я не правы и давайте жить дружно, – сказал Жуковский.
Напомним, в прошлом сезоне после одного из матчей с «Шахтером» Виталий Жуковский
В ответ клуб показал
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