Минское «Динамо» изменило профили игроков и тренеров в честь дня «Звездных войн»

Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» изменило профили игроков и тренерского штаба на официальном сайте в честь дня «Звездных войн»

«Давным-давно в далекой Галактике... Бушует настоящая хоккейная война. Один клуб, который поддерживают лучшие во Вселенной болельщики, ведет нелегкую борьбу с безжалостными силами Империи…

Так могла бы начинаться динамовская серия из саги «Звездных войн», день которой сегодня отмечает весь мир.

Кто из «зубров» стал был мудрым магистром Йодой? Кто верным Оби-Ван Кеноби? Кто превратился бы в бесстрашного Хана Соло, а кто – в его преданного друга Чубакку? Наша версия уже на сайте в разделах «Игроки» и «Тренерский штаб», – говорится в сообщении клуба.

Фанаты саги отмечают день «Звездных войн» 4 мая из-за созвучности фраз «May the force be with you» («Да пребудет с тобой сила») и «May the Fourth be with you» («Да пребудет с тобой 4 мая»).







Фото : официальный сайт минского «Динамо».