ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минское «Динамо» изменило профили игроков и тренеров в честь дня «Звездных войн»

04.05.2020 20:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» изменило профили игроков и тренерского штаба на официальном сайте в честь дня «Звездных войн»

«Давным-давно в далекой Галактике... Бушует настоящая хоккейная война. Один клуб, который поддерживают лучшие во Вселенной болельщики, ведет нелегкую борьбу с безжалостными силами Империи…

Так могла бы начинаться динамовская серия из саги «Звездных войн», день которой сегодня отмечает весь мир.

Кто из «зубров» стал был мудрым магистром Йодой? Кто верным Оби-Ван Кеноби? Кто превратился бы в бесстрашного Хана Соло, а кто – в его преданного друга Чубакку? Наша версия уже на сайте в разделах «Игроки» и «Тренерский штаб», – говорится в сообщении клуба.

Фанаты саги отмечают день «Звездных войн» 4 мая из-за созвучности фраз «May the force be with you» («Да пребудет с тобой сила») и «May the Fourth be with you» («Да пребудет с тобой 4 мая»). 



Фото: официальный сайт минского «Динамо».

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» изменило профили игроков и тренерского штаба на официальном сайте в честь дня «Звездных войн» «Давным-давно в далекой Галактике..
 
Новости дня
Новости спорта
 
Николай Ходасевич: «Какой же «Шахтер» крутой! Какой крутой Юрий Вернидуб»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика