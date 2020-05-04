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Минское «Динамо» изменило профили игроков и тренеров в честь дня «Звездных войн»
04.05.2020 20:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Давным-давно в далекой Галактике... Бушует настоящая хоккейная война. Один клуб, который поддерживают лучшие во Вселенной болельщики, ведет нелегкую борьбу с безжалостными силами Империи…
Так могла бы начинаться динамовская серия из саги «Звездных войн», день которой сегодня отмечает весь мир.
Кто из «зубров» стал был мудрым магистром Йодой? Кто верным Оби-Ван Кеноби? Кто превратился бы в бесстрашного Хана Соло, а кто – в его преданного друга Чубакку? Наша версия уже на сайте в разделах «Игроки» и «Тренерский штаб», – говорится в сообщении клуба.
Фанаты саги отмечают день «Звездных войн» 4 мая из-за созвучности фраз «May the force be with you» («Да пребудет с тобой сила») и «May the Fourth be with you» («Да пребудет с тобой 4 мая»).
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Минское «Динамо» изменило профили игроков и тренерского штаба на официальном сайте в честь дня «Звездных войн» «Давным-давно в далекой Галактике..
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