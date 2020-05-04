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Николай Ходасевич: «Какой же «Шахтер» крутой! Какой крутой Юрий Вернидуб»

04.05.2020 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре «Шахтера»

«Сейчас на контрасте с прошлым годом я скажу нечто необычное: какой же «Шахтер» крутой! Какой крутой Юрий Вернидуб. Потрясающая неделя в исполнении солигорской команды – и мне не жалко комплиментов в адрес «горняков».

Посмотрите: две победы над брестским «Динамо» – в Бресте в чемпионате и одного мяча не хватило, чтобы залететь в финал Кубка страны. И приложили на 4:0 «Ислочь», забивая мячи на любой вкус. «Шахтер» преобразился. Две недели назад я заходил на этот отрезок с посылом: а не момент ли истины для Юрия Вернидуба? Готов ли он вообще в Солигорске давать результат? И вот, посмотрите, как все развернулось.

Давайте попытаемся понять, что же именно развернулось. Я выражу даже некоторую симпатию Юрию Вернидубу, потому что мне очень нравится, когда тренеры не прислушиваются, конечно, к нашему мнению, а просто ищут и находят. Вот то, что он хотел привить этот ромб – сколько мы об этом говорили – и в итоге уже давным-давно отказался. Не будем на нем заострять внимание. Еще один важный момент: сложились таким образом обстоятельства, я все-таки к этому склоняюсь, что они же помогли Юрию Вернидубу найти то самое оптимальное сочетание игроков на поле. В частности, мы видим, что выходит Сзоке, которого едва ли не списали вначале, а это очень важный игрок. Вернидуб встраивает в игру команды и Селяву, который очень важный и малозаметный игрок в центре поля, выздоравливает Антич, который предает атакующей мощи на левом фланге. Мы забываем, что есть еще Матвейчик. А я бы на месте солигорской команды где-то бы его вернул, а не списывал бы окончательно, потому что это тоже квалифицированный исполнитель, который на волне общекомандного успеха пересмотрит свои взгляды. И самое главное, что с первых минут на поле появляется не Лулаку, не Шиндагоридзе, не Диасамидзе. Как же здорово для тренерского штаба, дай бог им здоровья, что они прихворали, заболели, травмировались и т.д. А выходит Виталий Лисакович. И Виталий Лисакович за неделю просто разрывает белорусский футбол и весь мир в тот же момент, потому что весь мир тоже смотрит за нашим футболом.

Но если отбросить этот триумф и задуматься, что же ждет «Шахтер» по сезону. А хочется сказать, что вот она, та команда, которая играет с таким куражом – она будет претендовать на чемпионство. А все четыре фаворита будут претендовать на чемпионство плюс-минус с равными шансами.

«Шахтер» дальше по календарю имеет соперников, которых должен обыгрывать. И вот здесь кроется экзаменационный момент. Поездка в Витебск – что она «горнякам» принесет? Этот матч с «Витебском» будет очень любопытен и показателен. А вы не забывайте, что игроки-то будут поправляться, и как бы там опять все не поломалось», – сказал Ходасевич в эфире YouTube-канала «Hodasevich-LIVE».

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре «Шахтера».
 
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