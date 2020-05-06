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Валерий Горбачик: «Торпедо-БелАЗ» хочет попасть и в тройку и, может, даже забраться повыше»

07.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Торпедо-БелАЗ» Валерий Горбачик рассказал «Прессболу» о целях на сезон.

- Почему именно сейчас у команды получается показывать крутой результат?

– За счет слаженных действий всех игроков, всего тренерского штаба. Думаю, важно то, что мы все выкладываемся полностью, в том числе на тренировках, и верим друг другу в игре. Это нам помогает.

- В чем сильные стороны Юрия Пунтуса?

– В его открытости. Он очень располагает к себе. С ним легко и понятно работать.

- Победы заряжают?

– Конечно! Команда хочет попасть и в тройку и, может, даже забраться повыше. Думаю, у каждого игрока нашей команды есть мечта — выиграть чемпионат.

- Кого «Торпедо-БелАЗ» боится в чемпионате?

– Ни кого. Кого нам бояться? Чемпионат показывает, что любой может выиграть у любого. Поэтому никого бояться не надо. На каждую игру настраиваемся так же, как и на любую другую. Нет матчей важных и не важных.

- Вы необычно праздновали голы в ворота «Минска». Это заготовка?

– Да. Были свои моменты, которые надо было исполнить. Первый гол посвящал сыну: он у меня так прыгает и кричит «Гол!», а второй — просто пошла импровизация, – сказал Горбачик.

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Теги: Минск
 
 
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Нападающий «Торпедо-БелАЗ» Валерий Горбачик рассказал «Прессболу» о целях на сезон.
 
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