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Валерий Горбачик: «Торпедо-БелАЗ» хочет попасть и в тройку и, может, даже забраться повыше»
07.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Торпедо-БелАЗ»
- Почему именно сейчас у команды получается показывать крутой результат?
– За счет слаженных действий всех игроков, всего тренерского штаба. Думаю, важно то, что мы все выкладываемся полностью, в том числе на тренировках, и верим друг другу в игре. Это нам помогает.
- В чем сильные стороны
– В его открытости. Он очень располагает к себе. С ним легко и понятно работать.
- Победы заряжают?
– Конечно! Команда хочет попасть и в тройку и, может, даже забраться повыше. Думаю, у каждого игрока нашей команды есть мечта — выиграть чемпионат.
- Кого
– Ни кого. Кого нам бояться? Чемпионат показывает, что любой может выиграть у любого. Поэтому никого бояться не надо. На каждую игру настраиваемся так же, как и на любую другую. Нет матчей важных и не важных.
- Вы необычно праздновали голы в ворота «Минска». Это заготовка?
– Да. Были свои моменты, которые надо было исполнить. Первый гол посвящал сыну: он у меня так прыгает и кричит «Гол!», а второй — просто пошла импровизация, – сказал Горбачик.
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Нападающий «Торпедо-БелАЗ» Валерий Горбачик рассказал «Прессболу» о целях на сезон.
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