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БАТЭ лидирует по InStat Index, минское «Динамо» – второе
07.05.2020 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
После 7-и туров чемпионата Беларуси БАТЭ лидирует по InStat Index.
На втором месте – минское «Динамо».
Худшие показатели у «Белшины» и «Смолевичей».
InStat Index – оценка, автоматически генерируемая в зависимости от команды. Выводится на основе свыше тридцати компонентов: голевые моменты, удары, передачи, отборы, перехваты, процент владения мячом, выигранные единоборства, обводки, показатели прессинга, угловые, фолы, офсайды и т.п.
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После 7-и туров чемпионата Беларуси БАТЭ лидирует по InStat Index.
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