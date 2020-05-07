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ФХБ показывает матч чемпионата мира-2015 США – Беларусь. Начало в 19.00

07.05.2020 19:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

ФХБ показывает матч чемпионата мира-2015 США – Беларусь.

Напомним, белорусы выиграли ту встречу со счетом 5:2.

На чемпионате мира-2015 в Чехии команда Дэйва Льюиса выиграла четыре матча и последний раз на данный момент вышли в плей-офф элитного дивизиона.

 
 
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ФХБ показывает матч чемпионата мира-2015 США – Беларусь.
 
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