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ФХБ показывает матч чемпионата мира-2015 США – Беларусь. Начало в 19.00
07.05.2020 19:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
ФХБ показывает матч чемпионата мира-2015
Напомним, белорусы выиграли ту встречу со счетом 5:2.
На чемпионате мира-2015 в Чехии команда Дэйва Льюиса выиграла четыре матча и последний раз на данный момент вышли в плей-офф элитного дивизиона.
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ФХБ показывает матч чемпионата мира-2015 США – Беларусь.
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