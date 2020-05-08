Минское «Динамо»: «На данный момент не рассматриваем возможность выхода из КХЛ»

Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» не планирует выходить из КХЛ , сообщили в пресс-службе клуба.

«На данный момент клуб не рассматривает возможность выхода из КХЛ. «Динамо» в установленные сроки отправило в КХЛ документы, подтверждающее участие клуба в сезоне-2020/21.

Рассчитываем на то, что многолетнее партнерство с «Беларуськалием» будет продолжено. Есть интерес и со стороны других партнеров, но пока этих средств не хватит для выполнения требований регламента КХЛ.

Кроме этого, мы всегда открыты для предложений, готовы стать частным клубом или использовать модель частно-государственного партнерства, такое сотрудничество видится нам перспективным для развития структуры клуба.

На данный момент соглашения с клубом есть у 16 хоккеистов, еще троим игрокам сделаны квалификационные предложения», – говорится в сообщении.

Напомним, что сейчас неясны перспективы дальнейшего сотрудничества клуба с ОАО «Беларуськалий», формировавшим ранее значительную часть его бюджета.

За «Динамо» очень тревожно: клуб ищет спонсоров, под вопросом участие в КХЛ, могут уйти сразу 19 игроков