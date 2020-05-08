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Минское «Динамо»: «На данный момент не рассматриваем возможность выхода из КХЛ»
08.05.2020 13:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское «Динамо» не планирует выходить из
«На данный момент клуб не рассматривает возможность выхода из КХЛ.
Рассчитываем на то, что многолетнее партнерство с «Беларуськалием» будет продолжено. Есть интерес и со стороны других партнеров, но пока этих средств не хватит для выполнения требований регламента КХЛ.
Кроме этого, мы всегда открыты для предложений, готовы стать частным клубом или использовать модель частно-государственного партнерства, такое сотрудничество видится нам перспективным для развития структуры клуба.
На данный момент соглашения с клубом есть у 16 хоккеистов, еще троим игрокам сделаны квалификационные предложения», – говорится в сообщении.
Напомним, что сейчас неясны перспективы дальнейшего сотрудничества клуба с ОАО «Беларуськалий», формировавшим ранее значительную часть его бюджета.
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Минское «Динамо» не планирует выходить из КХЛ, сообщили в пресс-службе клуба.
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