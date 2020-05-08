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Минское «Динамо»: «На данный момент не рассматриваем возможность выхода из КХЛ»

08.05.2020 13:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» не планирует выходить из КХЛ, сообщили в пресс-службе клуба. 

«На данный момент клуб не рассматривает возможность выхода из КХЛ. «Динамо» в установленные сроки отправило в КХЛ документы, подтверждающее участие клуба в сезоне-2020/21.

Рассчитываем на то, что многолетнее партнерство с «Беларуськалием» будет продолжено. Есть интерес и со стороны других партнеров, но пока этих средств не хватит для выполнения требований регламента КХЛ.

Кроме этого, мы всегда открыты для предложений, готовы стать частным клубом или использовать модель частно-государственного партнерства, такое сотрудничество видится нам перспективным для развития структуры клуба.

На данный момент соглашения с клубом есть у 16 хоккеистов, еще троим игрокам сделаны квалификационные предложения», – говорится в сообщении. 

Напомним, что сейчас неясны перспективы дальнейшего сотрудничества клуба с ОАО «Беларуськалий», формировавшим ранее значительную часть его бюджета. 

За «Динамо» очень тревожно: клуб ищет спонсоров, под вопросом участие в КХЛ, могут уйти сразу 19 игроков

 
 
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Минское «Динамо» не планирует выходить из КХЛ, сообщили в пресс-службе клуба.
 
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