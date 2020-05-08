АБФФ планирует завершить первый круг высшей лиги 28 июня

Источник материала: Tribuna.com

планирует завершить первый круг высшей лиги чемпионата Беларуси 28 июня.

Встречи 12-го тура пройдут с 5 по 7 июня, 13-го – с 12 по 14 июня, 14-го – с 19 по 21 июня, 15-го – с 26 по 28 июня.

Утверждение календаря игр на второй круг произойдет после получения информации УЕФА о сроках проведения матчей национальных сборных и клубных европейских соревнований.