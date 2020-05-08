ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кулак, Аккамбре, Джукич и еще три игрока покинули БГК

08.05.2020 14:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

У четырех игроков БГК истекли контракты с клубом. Команду покинули линейные Бранко Канкараш и Даниэль Андреев, левый полусредний Вильям Аккамбре и правый крайний Дарко Джукич.

Также по соглашению сторон контракты расторгнуты с левым полусредним Неманьей Обрадовичем и разыгрывающим Артемом Кулаком.

Статистика игроков в прошлом сезоне: Аккамбре – 49 матчей / 118 мячей, Андреев – 17 / 26, Джукич – 42 / 123, Канкараш – 46 / 84, Кулак – 36 / 65, Обрадович — 42 / 77.

Напомним, что в следующем сезоне к БГК присоединятся три новичка: боснийский линейный Владимир Враньеш, польский правый полусредний Павел Пачковски и словенский разыгрывающий Сташ Скубе. Кроме того, с основой будут работать вернувшиеся из аренды в «Крононе» правый полусредний Даниил Вергейчик и разыгрывающий Валентин Силко, а также левый крайний БГК-2 Илья Томашук.

Отметим, что еще на год продлены контракты с главным тренером Раулем Алонсо, Себастиа Сальватом и Роландо Пушником. Помимо этого, тренерский штаб усилит специалист по физподготовке Александр Бобрик.

Такого еще не было! Маржа 0% и лучшие коэффициенты на чемпионат Беларуси

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У четырех игроков БГК истекли контракты с клубом.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Минское «Динамо»: «На данный момент не рассматриваем возможность выхода из КХЛ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика