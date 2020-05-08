Кулак, Аккамбре, Джукич и еще три игрока покинули БГК

Источник материала: Tribuna.com

У четырех игроков БГК истекли контракты с клубом. Команду покинули линейные Бранко Канкараш и Даниэль Андреев, левый полусредний Вильям Аккамбре и правый крайний .

Также по соглашению сторон контракты расторгнуты с левым полусредним Неманьей Обрадовичем и разыгрывающим .

Статистика игроков в прошлом сезоне: Аккамбре – 49 матчей / 118 мячей, Андреев – 17 / 26, Джукич – 42 / 123, Канкараш – 46 / 84, Кулак – 36 / 65, Обрадович — 42 / 77.

Напомним, что в следующем сезоне к БГК присоединятся три новичка: боснийский линейный Владимир Враньеш, польский правый полусредний Павел Пачковски и словенский разыгрывающий Сташ Скубе. Кроме того, с основой будут работать вернувшиеся из аренды в «Крононе» правый полусредний Даниил Вергейчик и разыгрывающий Валентин Силко, а также левый крайний БГК-2 Илья Томашук.

Отметим, что еще на год продлены контракты с главным тренером Раулем Алонсо, Себастиа Сальватом и Роландо Пушником. Помимо этого, тренерский штаб усилит специалист по физподготовке Александр Бобрик.

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