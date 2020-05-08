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Пьянич согласился перейти в «Барселону». «Юве» оценивает хавбека в 60 млн евро
08.05.2020 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Ювентуса»
Как сообщает Marca со ссылкой на
Сейчас клубы ведут переговоры. «Ювентус» оценивает Пьянича в 60 млн евро.
Ранее сообщалось, что Пьянич может перейти в «Барселону» в обмен на Артура.
Соглашение Пьянича с «Юве» рассчитано до 2023 года.
30-летний хавбек выходил на поле в 22 играх Серии А, отметился 3 мячами и сделал 4 ассиста.
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Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в Испании.
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