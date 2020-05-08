Пьянич согласился перейти в «Барселону». «Юве» оценивает хавбека в 60 млн евро

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Marca со ссылкой на La Gazzetta dello Sport , «Ювентус» получил от Пьянича согласие на трансфер в «Барселону» .

Сейчас клубы ведут переговоры. «Ювентус» оценивает Пьянича в 60 млн евро.

Ранее сообщалось, что Пьянич может перейти в «Барселону» в обмен на Артура.

Соглашение Пьянича с «Юве» рассчитано до 2023 года.

30-летний хавбек выходил на поле в 22 играх Серии А, отметился 3 мячами и сделал 4 ассиста.

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