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Макслайн – Первая лига. 4-й тур. «Сморгонь» принимает «Лиду»

09.05.2020 08:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Макслайн – Первая лига

4-й тур

Сморгонь – Лида
Дата проведения
9 мая, 16.00, «Юность»
Онлайн матча
Химик Светлогорск – Спутник
Дата проведения
10 мая, 14.00, «Stadyen Chimik »
Онлайн матча
Ошмяны – Орша
Дата проведения
10 мая, 15.00, «стадион ФОК»
Онлайн матча
Нафтан – Слоним 2017
Дата проведения
10 мая, 16.00, «Атлант»
Онлайн матча
Гомель – Арсенал Дзержинск
Дата проведения
10 мая, 17.00, «стадион Центральный»
Онлайн матча
Гранит – Волна
Дата проведения
10 мая, 18.00, «Полесье»
Онлайн матча
Локомотив Гомель – Крумкачы
Дата проведения
11 мая, 18.00, «Локомотив»
Онлайн матча

Таблица Макслайн – Первой лиги

Такого еще не было! Маржа 0% и лучшие коэффициенты на чемпионат Беларуси

 
Теги: Гомель
 
 
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Макслайн – Первая лига 4-й тур Таблица Макслайн – Первой лиги Такого еще не было! Маржа 0% и лучшие коэффициенты на чемпионат Беларуси
 
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