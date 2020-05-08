Венгер об АПЛ: «Что бы ни решили, для каждого «Ливерпуль» – чемпион»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о судьбе чемпионства в этом сезоне АПЛ .

«Юрген провел отличную работу, ведь «Ливерпуль» ждал этого трофея 30 лет.

И когда задумываешься, что у них такой огромный отрыв по очкам от второй командой, «Манчестер Сити»... 25 очков, просто гигантский отрыв.

Независимо от того, что решат в Англии, думаю, что для каждого «Ливерпуль» – чемпион», – заявил Венгер.