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Венгер об АПЛ: «Что бы ни решили, для каждого «Ливерпуль» – чемпион»

08.05.2020 22:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о судьбе чемпионства в этом сезоне АПЛ.

«Юрген провел отличную работу, ведь «Ливерпуль» ждал этого трофея 30 лет.

И когда задумываешься, что у них такой огромный отрыв по очкам от второй командой, «Манчестер Сити»... 25 очков, просто гигантский отрыв.

Независимо от того, что решат в Англии, думаю, что для каждого «Ливерпуль» – чемпион», – заявил Венгер.

 
 
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Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о судьбе чемпионства в этом сезоне АПЛ.
 
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