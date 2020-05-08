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Венгер об АПЛ: «Что бы ни решили, для каждого «Ливерпуль» – чемпион»
08.05.2020 22:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший тренер
«Юрген провел отличную работу, ведь «Ливерпуль» ждал этого трофея 30 лет.
И когда задумываешься, что у них такой огромный отрыв по очкам от второй командой, «Манчестер Сити»... 25 очков, просто гигантский отрыв.
Независимо от того, что решат в Англии, думаю, что для каждого
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Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о судьбе чемпионства в этом сезоне АПЛ.
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