Хавбек «Лацио» Альберто: «Роналду восхищает упорством, но Месси – лучший»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси .

«Мы с «Лацио» дважды выиграли у Роналду. Криштиану следует восхищаться за упорство, проявленное по ходу карьеры. Он добился всего сам.

У Криштиану характер победителя, он выиграл все и хочет дальше делать это, но, на мой взгляд, Месси – лучший», – сказал Альберто.