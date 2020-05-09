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Хавбек «Лацио» Альберто: «Роналду восхищает упорством, но Месси – лучший»

09.05.2020 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Мы с «Лацио» дважды выиграли у Роналду. Криштиану следует восхищаться за упорство, проявленное по ходу карьеры. Он добился всего сам.

У Криштиану характер победителя, он выиграл все и хочет дальше делать это, но, на мой взгляд, Месси – лучший», – сказал Альберто.

 
 
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Полузащитник «Лацио» Луис Альберто сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.«Мы с «Лацио» дважды выиграли у Роналду.
 
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