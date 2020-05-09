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Хавбек «Лацио» Альберто: «Роналду восхищает упорством, но Месси – лучший»
09.05.2020 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Лацио»
«Мы с
У Криштиану характер победителя, он выиграл все и хочет дальше делать это, но, на мой взгляд, Месси – лучший», – сказал Альберто.
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Полузащитник «Лацио» Луис Альберто сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.«Мы с «Лацио» дважды выиграли у Роналду.
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