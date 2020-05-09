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Никита Корзун: «Уходил в аренду не в те команды. Из-за этого такое впечатление складывается, что я заканчиваю карьеру»

09.05.2020 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Хавбек киевского «Динамо» Никита Корзун, выступающий на правах аренды в «Вилафранкенше», рассказал о своем португальском клубе.

— Что из себя представляет португальская сегунда? Какие цели ставит перед собой команда?

— Команда базируется в маленьком городке- Вила-Франка. Клуб только в прошлом сезоне вышел в сегунду, там сменился президент, и команда хочет еще поиграть во втором дивизионе, чтобы потом пошагово двигаться вперед. Как такой базы у команды нет, есть поел с раздевалками и тренажерным залом. Уровень сегунды, конечно, низкий. Нет сильных футболистов хорошего уровня.

— По окончании аренды в «Вилафранкенше», ты должен вернуться в расположение киевского «Динамо». Как думаешь, есть ли шансы побороться за место в составе нынешней киевской команды?

— Хотелось бы, конечно, осталось в команде. Если бы новый тренер дал шанс, я бы приложил все усилия, чтобы остаться. Мне очень нравится «Динамо» Киев. Посмотрим, что будет дальше.

— Тебе всего 25 лет. Есть чувство, что своего последнего слова на футбольном поле ты еще не сказал?

— Согласен с этим. Возможно, уходил в аренду не в те команды. Из-за этого такое впечатление складывается, что я заканчиваю карьеру. Но я всегда верю в лучшее, – сказал Корзун.

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Хавбек киевского «Динамо» Никита Корзун, выступающий на правах аренды в «Вилафранкенше», рассказал о своем португальском клубе.
 
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