|
Никита Корзун: «Уходил в аренду не в те команды. Из-за этого такое впечатление складывается, что я заканчиваю карьеру»
09.05.2020 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Хавбек киевского «Динамо»
— Что из себя представляет португальская сегунда? Какие цели ставит перед собой команда?
— Команда базируется в маленьком городке- Вила-Франка. Клуб только в прошлом сезоне вышел в сегунду, там сменился президент, и команда хочет еще поиграть во втором дивизионе, чтобы потом пошагово двигаться вперед. Как такой базы у команды нет, есть поел с раздевалками и тренажерным залом. Уровень сегунды, конечно, низкий. Нет сильных футболистов хорошего уровня.
— По окончании аренды в
— Хотелось бы, конечно, осталось в команде. Если бы новый тренер дал шанс, я бы приложил все усилия, чтобы остаться. Мне очень нравится
— Тебе всего 25 лет. Есть чувство, что своего последнего слова на футбольном поле ты еще не сказал?
— Согласен с этим. Возможно, уходил в аренду не в те команды. Из-за этого такое впечатление складывается, что я заканчиваю карьеру. Но я всегда верю в лучшее, – сказал Корзун.
Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Никита Корзун: «Уходил в аренду не в те команды. Из-за этого такое впечатление складывается, что я заканчиваю карьеру»
Хавбек киевского «Динамо» Никита Корзун, выступающий на правах аренды в «Вилафранкенше», рассказал о своем португальском клубе.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)