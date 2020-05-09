Алексей Шевченко: «Басков допустил десятки ошибок. Например, эта история с Тэйлором. Какой ему белорусский паспорт?! У него и этот надо забрать»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Алексей Шевченко поделился мнением о состоянии дел в минском .

«Как только в минском «Динамо» начинают давать растить белорусов, так сразу же стоит Лукашенко и говорит, что они на последнем месте, зачем дают им деньги?

Вопрос в другом. Ведь сам генеральный директор Басков, он ведь допустил десятки ошибок. Например, эта история с вратарем Тэйлором! Ну, это же вообще комедия, просто комедия. Вы какого-то инвалида берете, убираете Энрота, хотя и Энрота не должно было быть – он провел слабейший сезон. Но вы убираете Энрота и вместо того, чтобы подписать того же Кульбакова или есть еще Карнаухов, Толопило, Осипков – не важно, пусть они играют плохо. Что, Тэйлор вам что-то принес? Вам Тэйлор счастье принес? Вы просто отдали человеку деньги. Еще и паспорт ему ... Какой ему паспорт?! У него и этот надо забрать паспорт, а вы ему белорусский собираетесь давать. Это просто безобразие», – сказал Шевченко на своем YouTube-канале .