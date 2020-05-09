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Алексей Шевченко: «Басков допустил десятки ошибок. Например, эта история с Тэйлором. Какой ему белорусский паспорт?! У него и этот надо забрать»
09.05.2020 13:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист
«Как только в минском «Динамо» начинают давать растить белорусов, так сразу же стоит
Вопрос в другом. Ведь сам генеральный директор
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Алексей Шевченко: «Басков допустил десятки ошибок. Например, эта история с Тэйлором. Какой ему белорусский паспорт?! У него и этот надо забрать»
Журналист Алексей Шевченко поделился мнением о состоянии дел в минском «Динамо».
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