Матч «Гомеля» и дзержинского «Арсенала» перенесен. У одного из игроков подозрение на коронавирус

Источник материала: Tribuna.com

перенесла игру 4-го тура – первой лиги» с участием «Гомеля» и дзержинского «Арсенала». Матч, который должен был состояться на стадионе «Центральный» в 10-го мая, перенесен на более поздний срок.

Данное решение принято в связи с тем, что у одного из футболистов дзержинского «Арсенала» подозрение на наличие вируса COVID-19.

В Беларуси зарегистрирован 21101 случай COVID-19. Умер 121 пациент. Это данные на 8 мая.

Редакция Tribuna.com призывает всех болельщиков оставаться дома.

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