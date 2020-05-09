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Матч «Гомеля» и дзержинского «Арсенала» перенесен. У одного из игроков подозрение на коронавирус
09.05.2020 11:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Данное решение принято в связи с тем, что у одного из футболистов дзержинского «Арсенала» подозрение на наличие вируса COVID-19.
В Беларуси зарегистрирован 21101 случай COVID-19. Умер 121 пациент. Это данные на 8 мая.
Редакция Tribuna.com призывает всех болельщиков оставаться дома.
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АБФФ перенесла игру 4-го тура «Макслайн – первой лиги» с участием «Гомеля» и дзержинского «Арсенала».
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