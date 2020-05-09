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Юрий Розанов: «Парад в Минске очень хорош. И картинка, и блестящая дикторская работа»

09.05.2020 13:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский комментатор Юрий Розанов поделился мнением о параде в Минске.

«Можете мне сколь угодно припоминать половину белорусской крови, но Парад в Минске очень хорош. И картинка. И блестящая дикторская работа», — написал Розанов в своем Twitter.

Беларусь в этом году стала единственной страной в Европе, где был проведен 9 мая военный парад.

По информации Минздрава, в нашей стране зарегистрирован 21101 случай COVID-19. Умер 121 пациент. Это данные на 8 мая.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Российский комментатор Юрий Розанов поделился мнением о параде в Минске.
 
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