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Рутенко о параде: «Не хочу вдаваться в дискуссию. Это покажет время. Я, не задумываясь, принял участие в праздничной церемонии»
09.05.2020 15:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный гандболист
«Думаю, для большинства белорусских людей этот день уже успел стать чем-то куда более значимым, чем просто праздник. Эти ощущения сложно оценить или объяснить, но для нас это, действительно, особенное событие. В Беларуси найдется мало семей, которые оказались бы в той или иной мере не затронуты войной.
Я сам был на экскурсии в Освенциме, помню испытанные там ощущения, осознание ужасов того времени. Но это делает День Победы еще более светлым праздником. Днем освобождения от кошмара и огромной трагедии.
Я не хочу вдаваться в дискуссию о правильности и целесообразности проведения парада в эти дни. Это покажет время, но, когда меня пригласили, я, не задумываясь, отозвался и принял предложение принять участие в праздничной церемонии. Просто, по-человечески, не мог отказаться. Я понимаю, какая сегодня ситуация в мире, с ней нужно бороться, но продолжать жить и гордиться своими корнями», – сказал Рутенко.
По информации Минздрава, в нашей стране зарегистрировано 22052 человека с положительным тестом на
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Рутенко о параде: «Не хочу вдаваться в дискуссию. Это покажет время. Я, не задумываясь, принял участие в праздничной церемонии»
Известный гандболист Сергей Рутенко поделился мнением о параде в честь Дня Победы.
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