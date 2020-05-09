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Рутенко о параде: «Не хочу вдаваться в дискуссию. Это покажет время. Я, не задумываясь, принял участие в праздничной церемонии»

09.05.2020 15:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный гандболист Сергей Рутенко поделился мнением о параде в честь Дня Победы.

«Думаю, для большинства белорусских людей этот день уже успел стать чем-то куда более значимым, чем просто праздник. Эти ощущения сложно оценить или объяснить, но для нас это, действительно, особенное событие. В Беларуси найдется мало семей, которые оказались бы в той или иной мере не затронуты войной.

Я сам был на экскурсии в Освенциме, помню испытанные там ощущения, осознание ужасов того времени. Но это делает День Победы еще более светлым праздником. Днем освобождения от кошмара и огромной трагедии.

Я не хочу вдаваться в дискуссию о правильности и целесообразности проведения парада в эти дни. Это покажет время, но, когда меня пригласили, я, не задумываясь, отозвался и принял предложение принять участие в праздничной церемонии. Просто, по-человечески, не мог отказаться. Я понимаю, какая сегодня ситуация в мире, с ней нужно бороться, но продолжать жить и гордиться своими корнями», – сказал Рутенко.

По информации Минздрава, в нашей стране зарегистрировано 22052 человека с положительным тестом на COVID-19. Умерло 126 пациентов. 

«На этом снимке я – это вы». Гурков посвятил участникам парада фото с нацистскими пистолетами у виска

 
 
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Известный гандболист Сергей Рутенко поделился мнением о параде в честь Дня Победы.
 
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