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Вадим Девятовский: «Парад был всегда. При любой погоде. Я здесь по зову сердца»

09.05.2020 14:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель БФЛА Вадим Девятовский, который присутствовал на параде в честь Дня Победы, поделился мнением о мероприятии.

– Для меня парад – это в первую очередь память о моих близких – бабушке и дедушке, для которых 9 мая было самым желанным праздником, самым долгожданным в году. День Победы они праздновали тихо. Но этот день мы обязательно проводили вместе с ними.

Этого я никогда не забуду. И то, о чем они мне говорили я передаю своему сыну. Для меня – это святое.

Парад был всегда. При любой погоде. Парад – это дань уважения победителям, символ. Прийти на него или нет – выбор каждого. Я здесь по зову сердца. Знаю, что тем самым я вношу свою лепту в память о Великой Победе, – сказал Девятовский.

44 места зарезервировано для Минспорта на параде 9 мая

 
 
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Председатель БФЛА Вадим Девятовский, который присутствовал на параде в честь Дня Победы, поделился мнением о мероприятии.
 
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