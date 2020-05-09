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Женская сборная США подала апелляцию на решение суда по делу о неравной оплате труда
09.05.2020 16:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ранее судья
В решении суда говорилось, что «за отчетный период женской сборной выплатили больше, чем мужской – как в совокупности, так и в среднем за игру».
Представитель женской сборной США Молли Левинсон сообщила, что на данное решение была подана апелляция.
«Равная оплата означает, что футболисткам за победу должны платить столько же, сколько мужчинам. То, что женщины получают примерно такую же сумму, что и мужчины, но выигрывают при том более чем в два раза чаще, нельзя считать равной оплатой», – заявила Левинсон.
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Женская сборная США оспорит решение суда по делу о неравной оплате труда с мужчинами.
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