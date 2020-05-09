Женская сборная США подала апелляцию на решение суда по делу о неравной оплате труда

Источник материала: Tribuna.com

Женская сборная США оспорит решение суда по делу о неравной оплате труда с мужчинами.

Ранее судья отклонил иск футболисток к Американской футбольной федерации ( USSF ) о том, что им платят меньше, чем игрокам мужской команды .

В решении суда говорилось, что «за отчетный период женской сборной выплатили больше, чем мужской – как в совокупности, так и в среднем за игру».

Представитель женской сборной США Молли Левинсон сообщила, что на данное решение была подана апелляция.

«Равная оплата означает, что футболисткам за победу должны платить столько же, сколько мужчинам. То, что женщины получают примерно такую ​​же сумму, что и мужчины, но выигрывают при том более чем в два раза чаще, нельзя считать равной оплатой», – заявила Левинсон.

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