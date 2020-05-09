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«Неман» – «Рух». Кадимян оформил дубль и догнал Яхшибоева в списке бомбардиров
09.05.2020 19:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 8-го тура чемпионата Беларуси «Неман» уступил «Руху» (2:4).
Два мяча в составе гродненской команды забил армянский полузащитник Гегам Кадимян.
На счету Кадимяна 6 голов в чемпионате, он сравнялся с полузащитником «Энергетика-БГУ» Жасуром Яхшибоевым.
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В матче 8-го тура чемпионата Беларуси «Неман» уступил «Руху» (2:4).
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