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Евенко по контракту с «Трактором» за год заработает примерно 68-94 тысячи долларов
09.05.2020 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский защитник
По информации Жукова, трансфер защитника стал реальностью в том числе из-за положительных рекомендаций от Лукаша Седлака, с которым он играл в «Lake Erie Monsters» в сезоне 2015/2016, и Ника Бэйлена, партнера Евенко по сборной Беларуси.
В КХЛ у Евенко 9 очков (4+5), минус 24, 106 хитов, 125 блокшотов, 3 фола соперника и 158 минут штрафа в 92 матчах за два последних сезона, его айстайм – 14:07.
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Белорусский защитник Олег Евенко по контракту с «Трактором» за год заработает примерно 68-94 тысячи долларов.
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