Евенко по контракту с «Трактором» за год заработает примерно 68-94 тысячи долларов

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник по контракту с за год заработает примерно 68-94 тысячи долларов. Хоккеиста пригласили на роль шестого-седьмого защитника, скорее всего, обговорив опции потенциальных силовых акций, сообщает журналист и медиа-менеджер Игорь Жуков, который ранее возглавлял пресс-службу челябинского клуба.

По информации Жукова, трансфер защитника стал реальностью в том числе из-за положительных рекомендаций от Лукаша Седлака, с которым он играл в «Lake Erie Monsters» в сезоне 2015/2016, и Ника Бэйлена, партнера Евенко по сборной Беларуси.

В КХЛ у Евенко 9 очков (4+5), минус 24, 106 хитов, 125 блокшотов, 3 фола соперника и 158 минут штрафа в 92 матчах за два последних сезона, его айстайм – 14:07.