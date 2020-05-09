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Евенко по контракту с «Трактором» за год заработает примерно 68-94 тысячи долларов

09.05.2020 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Олег Евенко по контракту с «Трактором» за год заработает примерно 68-94 тысячи долларов. Хоккеиста пригласили на роль шестого-седьмого защитника, скорее всего, обговорив опции потенциальных силовых акций, сообщает журналист и медиа-менеджер Игорь Жуков, который ранее возглавлял пресс-службу челябинского клуба.

По информации Жукова, трансфер защитника стал реальностью в том числе из-за положительных рекомендаций от Лукаша Седлака, с которым он играл в «Lake Erie Monsters» в сезоне 2015/2016, и Ника Бэйлена, партнера Евенко по сборной Беларуси. 

В КХЛ у Евенко 9 очков (4+5), минус 24, 106 хитов, 125 блокшотов, 3 фола соперника и 158 минут штрафа в 92 матчах за два последних сезона, его айстайм – 14:07.

 
 
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Белорусский защитник Олег Евенко по контракту с «Трактором» за год заработает примерно 68-94 тысячи долларов.
 
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