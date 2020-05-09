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Полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Рамос назван лучшим игроком чемпионата Беларуси в апреле

09.05.2020 20:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По итогам опроса, проведенного Ассоциацией «Белорусская федерация футбола» среди СМИ, лучшим игроком апреля высшей лиги стал нападающий «Торпедо-БелАЗ» Габриэл Рамос.

В трех апрельских матчах Рамос забил 1 мяч и отметился 1 голевой передачей.

Всего в нынешнем сезоне у бразильца 2 гола, 3 ассиста.

 
 
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По итогам опроса, проведенного Ассоциацией «Белорусская федерация футбола» среди СМИ, лучшим игроком апреля высшей лиги стал нападающий «Торпедо-БелАЗ» Габриэл...
 
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