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Полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Рамос назван лучшим игроком чемпионата Беларуси в апреле
09.05.2020 20:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По итогам опроса, проведенного Ассоциацией «Белорусская федерация футбола» среди СМИ, лучшим игроком апреля высшей лиги стал нападающий «Торпедо-БелАЗ» Габриэл Рамос.
В трех апрельских матчах Рамос забил 1 мяч и отметился 1 голевой передачей.
Всего в нынешнем сезоне у бразильца 2 гола, 3 ассиста.
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По итогам опроса, проведенного Ассоциацией «Белорусская федерация футбола» среди СМИ, лучшим игроком апреля высшей лиги стал нападающий «Торпедо-БелАЗ» Габриэл...
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