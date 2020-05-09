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Фан-дом минского «Динамо» закрыт из-за задолженности по арендной плате
10.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На дверях фан-дома минского «Динамо» вывесили информацию о том, что помещение закырто из-за задолженности по оплате.
«В виду задолженности по оплате у арендатора и не погашения задолженности перед ООО «Парагне» произведено ограничение доступа к техническим средствам и в арендуемое помещение.
В 11:00 14.04.20 произведено отключение электроэнергии», – говорится в записке.
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На дверях фан-дома минского «Динамо» вывесили информацию о том, что помещение закырто из-за задолженности по оплате.
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