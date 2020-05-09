Фан-дом минского «Динамо» закрыт из-за задолженности по арендной плате

Источник материала: Tribuna.com

На дверях фан-дома минского «Динамо» вывесили информацию о том, что помещение закырто из-за задолженности по оплате.

«В виду задолженности по оплате у арендатора и не погашения задолженности перед ООО «Парагне» произведено ограничение доступа к техническим средствам и в арендуемое помещение.

В 11:00 14.04.20 произведено отключение электроэнергии», – говорится в записке.

За «Динамо» очень тревожно: клуб ищет спонсоров, под вопросом участие в КХЛ, могут уйти сразу 19 игроков