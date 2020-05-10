Джастин Гэтжи нокаутировал Тони Фергюсона на UFC 249

Источник материала: Tribuna.com

В Джексонвилле прошел UFC 249, главным событием которого был бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи . На кону стоял титул временного чемпиона в легком весе.

Бой продлился все 5 раундов, но до судейского решения не дошел.

Начало осталось за Фергюсоном: он был активнее и работал нестандартно, но Гэтжи довольно много попадал. В итоге тяжелые удары Джастина и решили исход: за полторы минуты до конца рефери остановил бой, так как Фергюсон был в тяжелом состоянии.

Теперь Джастин Гэтжи должен встретиться с Хабибом Нурмагомедовым.