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Джастин Гэтжи нокаутировал Тони Фергюсона на UFC 249
10.05.2020 09:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Джексонвилле прошел UFC 249, главным событием которого был бой между
Бой продлился все 5 раундов, но до судейского решения не дошел.
Начало осталось за Фергюсоном: он был активнее и работал нестандартно, но Гэтжи довольно много попадал. В итоге тяжелые удары Джастина и решили исход: за полторы минуты до конца рефери остановил бой, так как Фергюсон был в тяжелом состоянии.
Теперь Джастин Гэтжи должен встретиться с Хабибом Нурмагомедовым.
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В Джексонвилле прошел UFC 249, главным событием которого был бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
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