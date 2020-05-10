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Виктор Гусев: «Не кажется, что у игроков «Белшины» есть много шансов на успех. Ожидаю уверенную победу «Ислочи»
10.05.2020 11:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» –
«В прошлом туре «Белшина» сыграла крайне неудачно. На своем поле в Бобруйске этот коллектив с разгромным счетом 0:3 проиграл действующим чемпионам из брестского
«Ислочь» замыкает лидирующую пятерку, но в прошлом туре тоже крупно проиграла. Дело было в
Однако не думаю, что сейчас будет именно такой случай. Все-таки разница в классе должна сыграть определяющую роль. Мне не кажется, что у игроков «Белшины» есть много шансов на успех. Исходя из этого, ожидаю уверенную победу хозяев и ставлю на победу
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Виктор Гусев: «Не кажется, что у игроков «Белшины» есть много шансов на успех. Ожидаю уверенную победу «Ислочи»
Российский комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» – «Белшина».
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