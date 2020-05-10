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Виктор Гусев: «Не кажется, что у игроков «Белшины» есть много шансов на успех. Ожидаю уверенную победу «Ислочи»

10.05.2020 11:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» – «Белшина».

«В прошлом туре «Белшина» сыграла крайне неудачно. На своем поле в Бобруйске этот коллектив с разгромным счетом 0:3 проиграл действующим чемпионам из брестского «Динамо». Тем не менее по игре хозяева смотрелись неплохо, но разница в классе сыграла определяющую роль. Отметим, что футболисты «Белшины» еще ни разу не победили в текущем сезоне. В их активе в семи турах две ничьих и аж пять поражений.

«Ислочь» замыкает лидирующую пятерку, но в прошлом туре тоже крупно проиграла. Дело было в Солигорске, где местный «Шахтер» со счетом 4:0 разгромил «Ислочь». Теперь «Ислочь» будет действовать на своем поле. Кстати, интересная деталь: играя на домашнем стадионе, футболисты «Ислочи» довольно много пропускают.

Однако не думаю, что сейчас будет именно такой случай. Все-таки разница в классе должна сыграть определяющую роль. Мне не кажется, что у игроков «Белшины» есть много шансов на успех. Исходя из этого, ожидаю уверенную победу хозяев и ставлю на победу «Ислочи» с форой (–1.5)», – сказал Гусев.

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Российский комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» – «Белшина».
 
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