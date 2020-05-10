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Константин Генич: «Думаю, против чемпиона на выезде минское «Динамо» в открытый футбол играть не будет»

10.05.2020 11:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский комментатор Константин Генич порассуждал о матче 8-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест – «Динамо» Минск.

 «Динамовское противостояние – Брест против Минска. Вроде как, с одной стороны, это дерби, а с другой – никакое это не дерби. Если посмотреть на последние матчи между этими командами, то здесь не отдашь кому-то предпочтение. В прошлом сезоне Брест выиграл в Минске – 3:1, а в Бресте столичная команда победила – 2:1. До этого были два ничейных результата по 1:1. Еще раньше команды обменялись домашними победами по 1:0.

Минск при Леониде Кучуке начал бодро, обыграл «Смолевичи» на выезде, а потом было домашнее поражение от лидера – «Слуцка» (1:2). Правда, динамовцы не забили пенальти, да и вообще играли лучше, но «Слуцк» грамотно подловил соперника. Вспоминая, как реагировал Кучук на неудачи, думаю, против чемпиона на выезде Минск в открытый футбол играть не будет. Кучук попытается расставить свои знаменитые капканы. Не исключено, что в эти капканы Брест и угодит.

Низ напрашивается, если честно. Можно попробовать сыграть и ничейный результат. У брестского «Динамо» пока только одна ничья – со «Смолевичами» в первом туре. А минское «Динамо» еще ни разу не играло вничью, если рассматриваем чемпионат.

Думаю, очень осторожная будет игра. Брест уже нарвался на контратаки «Шахтера» и проиграл – 0:2. Выводы должен он сделать. Ну и даже победа над «Белшиной» (3:0) как-то не убедила, что «Динамо-Брест» в порядке.

Вполне нормальный вариант на эту встречу – «тотал меньше 1 мяча в первом тайме». Коэффициент – 1.7», – сказал Генич.

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Российский комментатор Константин Генич порассуждал о матче 8-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест – «Динамо» Минск.
 
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