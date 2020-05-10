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Константин Генич: «Думаю, против чемпиона на выезде минское «Динамо» в открытый футбол играть не будет»
10.05.2020 11:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский комментатор Константин Генич порассуждал о матче 8-го тура чемпионата Беларуси
«Динамовское противостояние – Брест против Минска. Вроде как, с одной стороны, это дерби, а с другой – никакое это не дерби. Если посмотреть на последние матчи между этими командами, то здесь не отдашь кому-то предпочтение. В прошлом сезоне Брест выиграл в Минске – 3:1, а в
Минск при Леониде Кучуке начал бодро, обыграл
Низ напрашивается, если честно. Можно попробовать сыграть и ничейный результат. У брестского «Динамо» пока только одна ничья – со «Смолевичами» в первом туре. А минское «Динамо» еще ни разу не играло вничью, если рассматриваем чемпионат.
Думаю, очень осторожная будет игра. Брест уже нарвался на контратаки
Вполне нормальный вариант на эту встречу – «тотал меньше 1 мяча в первом тайме». Коэффициент – 1.7», – сказал Генич.
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Константин Генич: «Думаю, против чемпиона на выезде минское «Динамо» в открытый футбол играть не будет»
Российский комментатор Константин Генич порассуждал о матче 8-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест – «Динамо» Минск.
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