Гончаренко о тренерском вдохновении: «Барселона» Гвардиолы – это лучшая команда»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о тренерском вдохновении в новом выпуске подкаста Вадима Лукомского и Игоря Порошина Cappuccino&Catenaccio.

«Во-первых, всем нам – и болельщикам, и руководству клуба – нравится атакующий футбол. Второй момент – ты смотришь на какие-то команды, они тебе нравятся, ты пробуешь перенять у них все лучшее, что есть.

Первое – какие твои идеи? Какие методы у тебя есть, чтобы добиться позиционной атаки, атакующего футбола? Мне всегда нравилась позиционная атака – это самое сложное.

Следующий момент, который Вадим напомнил, – Лига чемпионов (матч 2011 года БАТЭ – «Барселона» (0:5). Это была «Барселона» Гвардиолы – на мой взгляд, лучшая команда с Хави, Месси и Иньестой в расцвете.

Когда в Минске они обыгрывали нас 5:0, а ты стоишь на бровке и понимаешь, что сделать против них ничего невозможно, – это был единственный матч, где я ощущал полное бессилие. При потере мяча «Барселона» его настолько быстро забирала, мы не знали даже, как перейти центр поля.

Позиционная атака – и что мы делаем при позиционной атаке, когда теряем мяч? Мы обязательно его теряем, более того, мы иногда должны потери мяча провоцировать, чтобы поймать несбалансированного соперника и попробовать мяч вернуть. Это всегда с блеском делала «Боруссия» у Клоппа. И провести еще одну атаку. Мы называли это фазами: оборона – атака – оборона.

Что-то может получаться, что-то – нет, но отказ от прессинга, от нахождения долго на своей половине – это может быть с «Реалом», то, что мы видели. Но это не тот футбол, который ты прививаешь команде и который нравится болельщикам», – сказал главный тренер московского ЦСКА.

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