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БАТЭ впервые в сезоне поднялся на 1-е место в таблице ЧБ
10.05.2020 20:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче восьмого тура чемпионата Беларуси БАТЭ победил
Таким образом, после этой победы команда Кирилла Альшевского впервые в сезоне поднялась на первое место в таблице турнира, набрав 16 очков. Такое же количество очков у «Слуцка», но по дополнительным показателям выше оказалась команда из Борисова.
Отметим, что в девятом туре БАТЭ примет
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