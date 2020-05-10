БАТЭ впервые в сезоне поднялся на 1-е место в таблице ЧБ

Источник материала: Tribuna.com

В матче восьмого тура чемпионата Беларуси БАТЭ победил (5:3).

Таким образом, после этой победы команда Кирилла Альшевского впервые в сезоне поднялась на первое место в таблице турнира, набрав 16 очков. Такое же количество очков у «Слуцка», но по дополнительным показателям выше оказалась команда из Борисова.

Отметим, что в девятом туре БАТЭ примет . Игра пройдет 16 мая.

Таблица высшей лиги