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Из-за запрета проведения матчей на синтетике «Энергетик» 16 мая примет брестское «Динамо» на стадионе в Молодечно
10.05.2020 21:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В субботу, 16 мая, столичный
Ранее «студенты» принимали соперников на искусственной траве стадиона
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Из-за запрета проведения матчей на синтетике «Энергетик» 16 мая примет брестское «Динамо» на стадионе в Молодечно
В субботу, 16 мая, столичный «Энергетик» примет брестское «Динамо» в Молодечно, на стадионе «Городской».
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