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Из-за запрета проведения матчей на синтетике «Энергетик» 16 мая примет брестское «Динамо» на стадионе в Молодечно 

10.05.2020 21:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В субботу, 16 мая, столичный «Энергетик» примет брестское «Динамо» в Молодечно, на стадионе «Городской». Начало в 15.00, сообщает «Прессбол».

Ранее «студенты» принимали соперников на искусственной траве стадиона РЦОР-БГУ на улице Семашко. Однако синтетическое поле в период с мая по ноябрь по регламенту БФФ не может быть использовано для проведения матчей высшей лиги.

 
 
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В субботу, 16 мая, столичный «Энергетик» примет брестское «Динамо» в Молодечно, на стадионе «Городской».
 
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