Из-за запрета проведения матчей на синтетике «Энергетик» 16 мая примет брестское «Динамо» на стадионе в Молодечно 

Источник материала: Tribuna.com

В субботу, 16 мая, столичный примет брестское в , на стадионе . Начало в 15.00, сообщает «Прессбол» .

Ранее «студенты» принимали соперников на искусственной траве стадиона на улице Семашко. Однако синтетическое поле в период с мая по ноябрь по регламенту БФФ не может быть использовано для проведения матчей высшей лиги.