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Альшевский о победе над «Смолевичами» 5:3: «Было весело. Весело нам, весело вам, весело болельщикам, весело белорусскому футболу»
10.05.2020 21:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский дал оценку победе над «Смолевичами» (5:3) в матче 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщает
Отметим, что счет к 75-й минуте встречи был 3:3, но после выхода Милича, оформившего дубль, борисовчане сумели добыть победу.
– Было весело. Весело нам, весело вам, весело болельщикам, весело белорусскому футболу. С чем нас всех и поздравляю.
– После того, как счет стал 3:1 в пользу БАТЭ, показалось, что команда расслабилась. Так ли это?
– Нет. Все, что ударили в нашу сторону, залетело. Кстати, нужно посмотреть, не было ли в эпизоде с одним из голов офсайда. Надеюсь, ошибаюсь. Во втором тайме в наши ворота залетели два нелогичных мяча. После этого у нас и начались проблемы. До них все было под контролем, – сказал Альшевский.
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Альшевский о победе над «Смолевичами» 5:3: «Было весело. Весело нам, весело вам, весело болельщикам, весело белорусскому футболу»
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский дал оценку победе над «Смолевичами» (5:3) в матче 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщает pressball.by.
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