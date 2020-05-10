Альшевский о победе над «Смолевичами» 5:3: «Было весело. Весело нам, весело вам, весело болельщикам, весело белорусскому футболу»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский дал оценку победе над «Смолевичами» (5:3) в матче 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщает pressball.by .

Отметим, что счет к 75-й минуте встречи был 3:3, но после выхода Милича, оформившего дубль, борисовчане сумели добыть победу.

– Было весело. Весело нам, весело вам, весело болельщикам, весело белорусскому футболу. С чем нас всех и поздравляю.

– После того, как счет стал 3:1 в пользу БАТЭ, показалось, что команда расслабилась. Так ли это?

– Нет. Все, что ударили в нашу сторону, залетело. Кстати, нужно посмотреть, не было ли в эпизоде с одним из голов офсайда. Надеюсь, ошибаюсь. Во втором тайме в наши ворота залетели два нелогичных мяча. После этого у нас и начались проблемы. До них все было под контролем, – сказал Альшевский.

Веселый вечер в Борисове: БАТЭ пропустил на 47-й секунде, быстро забил три, дал «Смолевичам» отыграться и в концовке вырвал победу

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