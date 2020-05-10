ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Альшевский о победе над «Смолевичами» 5:3: «Было весело. Весело нам, весело вам, весело болельщикам, весело белорусскому футболу»

10.05.2020 21:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский дал оценку победе над «Смолевичами» (5:3) в матче 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщает pressball.by.

Отметим, что счет к 75-й минуте встречи был 3:3, но после выхода Милича, оформившего дубль, борисовчане сумели добыть победу.

– Было весело. Весело нам, весело вам, весело болельщикам, весело белорусскому футболу. С чем нас всех и поздравляю.

– После того, как счет стал 3:1 в пользу БАТЭ, показалось, что команда расслабилась. Так ли это?

– Нет. Все, что ударили в нашу сторону, залетело. Кстати, нужно посмотреть, не было ли в эпизоде с одним из голов офсайда. Надеюсь, ошибаюсь. Во втором тайме в наши ворота залетели два нелогичных мяча. После этого у нас и начались проблемы. До них все было под контролем, – сказал Альшевский.

Веселый вечер в Борисове: БАТЭ пропустил на 47-й секунде, быстро забил три, дал «Смолевичам» отыграться и в концовке вырвал победу

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский дал оценку победе над «Смолевичами» (5:3) в матче 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщает pressball.by.
 
Новости дня
Новости спорта
 
БАТЭ впервые в сезоне поднялся на 1-е место в таблице ЧБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

09.05.2020
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Кричевская жизнь
10.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика