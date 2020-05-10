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Кучук после проигрыша брестскому «Динамо»: «Что не получилось? Не пропускать глупые голы»

11.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук после матча с брестским «Динамо» (1:2) попытался отыскать причины поражения, передает корреспондент Tribuna.com.

– Игра как игра. С хорошими переходами. Агрессивная, быстрая, хороший уровень.

– Что у вас не получилось?

– Не пропускать глупые голы.

– На лавке остался Иван Бахар. С чем это связано?

– Накануне была травма.

– Сегодня вы вышли играть по системе 5-3-2, насытили центр. Почему вы выбрали эту схему?

– На это были основания.

Игорь Шитов проводит очень хороший отрезок. В прошлом туре был одним из лучших, сегодня один из лучших. Вы вернули его в состав после того, как возглавили команду. Почему так решили и довольны ли вы его игрой?

– Я бы не хотел выделять Игоря Шитова или еще кого-то. Команда стала очень мобильной, но немного не хватает скоростных действий и игроков. Но команда стала очень мобильной. Стала мощнее.

– Сегодня в заявке не было Максима Плотникова. Почему его не было и как вы оцените игру Константина Руденка?

– Максим получил травму. А оценивать... Оцените сами. Моя оценка ничего не значит. Поэтому постарайтесь сами оценить. Команда играла на победу, и команда играла хорошо.

– Как оцениваете стартовый отрезок в «Динамо». Три матча, два поражения.  Как к этому относиться? Что можно сказать болельщикам сейчас?

– К этому надо относиться как к любому поражению. Постараться не делать глупые ошибки, когда ты сбрасываешь себе, человек выходит один в один и ты не добираешься до мяча и в пустые ворота забивают. Или, скажем, тебе забивают с 30 метров. Не делать ошибки вот такие, хотя эти ошибки просчитаны. Поэтому не делать своих глупых ошибок. Потому что команда играет агрессивно, быстро. Вернее, старается так играть. Ничего. Выровняем ситуацию. Футболисты хотят выровнять ситуацию. Команда этого очень хочет. Но бывают такие промежутки времени.

– Следующий матч у команды с «Ислочью». Вы что-нибудь об этом сопернике можете сказать?

– Хороший соперник. Очень. Организованная команда. Одна из самых организованных в чемпионате. Играют долго друг с другом. Поэтому в этом их, наверное, сила, – сказал Кучук.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук после матча с брестским «Динамо» (1:2) попытался отыскать причины поражения, передает корреспондент Tribuna.com.
 
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