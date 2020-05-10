Олег Кубарев: «В командах-середняках на первых ролях легионеры. Но лига расширялась для того, чтобы было больше белорусов»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тренер высказал мысль, что в командах середняках и аутсайдерах чемпионата Беларуси ведущие роли исполняют зарубежные футболисты, а не белорусы.

– В некоторых матчах забивают люди, у которых священный пост – рамадан. Олег Михайлович, вы, кстати, с этой темой как-то соприкасались в спорте?

– Были в команде мусульмане. Беспокоит другое. Беспокоит то, что белорусы мало забивают. Мы видим на первых ролях почему-то Коран, Рамадан. Ребята легионеры. Обычно топ-команды должны славиться тем, что приглашают качественных легионеров. А у нас сегодня середняки и аутсайдеры имеют в своем распоряжении легионеров, и они выступают на ведущих ролях. На мой взгляд, для того и создавались 16 команд, расширяя лигу. Для того, чтобы было больше белорусов. И команды середняки и аутсайдеры – они должны готовить футболистов, которым дают игровую практику. Не знаю… Брать в аренду, воспитывать будущее нашего футбола. Потому что топ-команды заточены на результат. Им не до воспитаний молодого футболиста. А мы видим, что у команд середняков на первый план выходят легионеры, – сказал Кубарев в эфире «Беларусь 5» .

Рамадан – месяц обязательного для мусульман поста, является одним из пяти столпов ислама. В течение месяца рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости. Длительность месяца составляет 30 дней и зависит от лунного календаря.

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