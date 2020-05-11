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Литовский тренер «Островца» Мотека: «Думаю, английская Лига 1 соответствует белорусской высшей лиге»

11.05.2020 09:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Островца» Владас Мотека рассказал о жизни в Лондоне.

- Играть в футбол начали в Лондоне?

– Да, там есть такая Воскресная футбольная лига, она любительская. Игры проходят по воскресеньям, потому что с понедельника по пятницу люди работают, у некоторых еще первая половина субботы рабочая. Но в этой лиге реально хороший уровень, не ожидал, что там такие высокие скорости.

- Какому белорусскому дивизиону может соответствовать эта лига?

– Возможно, областным соревнованиям. В Англии ведь четыре профессиональных дивизиона – Премьер-лига, Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2. Думаю, Лига 1 соответствует белорусской высшей лиге. Но вы должны понимать, в Англии каждый ребенок занимается футболом, и каждый второй дорастает до академии, то есть до 15-17 лет он обучается профессиональному футболу. И когда ты оказываешься на любительском турнире, рядом с тобой играют в основном выпускники академий, то есть уровень очень приличный. Когда я переехал в Лидс, там уровень был еще выше. Соревнования проходили на уровне графств, что-то вроде наших областей, – сказал Мотека.

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Главный тренер «Островца» Владас Мотека рассказал о жизни в Лондоне.
 
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