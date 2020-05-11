БАТЭ одержал волевую победу над «Смолевичами»

Источник материала: Единство

Пропустив мяч на первой минуте игры после удара Евгения Барсукова, борисовчане еще до перерыва трижды поразили ворота соперников. На 13-й минуте счет сравнял Максим Скавыш, через две минуты отличился Игорь Стасевич, а на 36-й минуте гол забил Дмитрий Бага. Во втором тайме Дмитрий Щегрикович и Жан По восстановили равновесие, а затем сербский форвард БАТЭ Неманья Милич оформил дубль, установив окончательный результат – 5:3.

Результаты остальных игр 8-го тура: «Славия» (Мозырь) – «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) – 0:0, «Слуцк» – «Энергетик-БГУ» (Минск) – 1:2, «Городея» – «Минск» – 1:1, «Неман» (Гродно) – «Рух» (Брест) – 2:4, «Ислочь» (Минский район) – «Белшина» (Бобруйск) – 2:1, «Витебск» – «Шахтер» (Солигорск) – 0:0, «Динамо» (Брест) – «Динамо» (Минск) – 2:1.

Турнирное положение после восьми туров: «Слуцк», БАТЭ – по 16 очков, «Энергетик-БГУ», «Торпедо-БелАЗ», «Ислочь» – по 15, «Динамо» (Брест) – 13, «Рух», «Шахтер» – по 12, «Витебск», «Городея», «Славия» – по 11, «Минск» – 10, «Динамо» (Минск) – 9, «Неман» – 8, «Смолевичи» – 3, «Белшина» – 2.

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 6 мячей.

В следующем туре встречаются:

15 мая

«Минск» – «Неман», «Торпедо-БелАЗ» – «Городея»;

16 мая

«Энергетик-БГУ» – «Динамо» (Брест), «Шахтер» – «Славия», БАТЭ – Слуцк»;

17 мая

«Белшина» – «Витебск», «Динамо» (Минск) – «Ислочь», «Рух» – «Смолевичи».