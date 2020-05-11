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Марк-Андре Граньяни: «Динамо» не платило нам три месяца. В клубе просто сказали, что у них больше нет денег»
11.05.2020 09:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Канадский защитник
«Команда не платила нам три месяца. Я остался, и на сегодняшний день мне не заплатили.
Обычно нам платят раз в месяц. И последний раз это было в январе. Они просто сказали нам, что у них больше нет денег», – сказал
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Марк-Андре Граньяни: «Динамо» не платило нам три месяца. В клубе просто сказали, что у них больше нет денег»
Канадский защитник Марк-Андре Граньяни, у которого 30 апреля истек контракт с минским «Динамо», рассказал о финансовой ситуации в команде.
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