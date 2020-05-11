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Марк-Андре Граньяни: «Динамо» не платило нам три месяца. В клубе просто сказали, что у них больше нет денег»

11.05.2020 09:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Канадский защитник Марк-Андре Граньяни, у которого 30 апреля истек контракт с минским «Динамо», рассказал о финансовой ситуации в команде.

«Команда не платила нам три месяца. Я остался, и на сегодняшний день мне не заплатили.

Обычно нам платят раз в месяц. И последний раз это было в январе. Они просто сказали нам, что у них больше нет денег», – сказал Граньяни в интервью ici.radio-canada.ca.

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Канадский защитник Марк-Андре Граньяни, у которого 30 апреля истек контракт с минским «Динамо», рассказал о финансовой ситуации в команде.
 
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