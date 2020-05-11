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Директор «Слуцка» Бунос: «Хороший взгляд пошел от руководства Сахарного комбината, властей города»
11.05.2020 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор
– Удается капитализировать популярность?
– Капитализировать эту ситуацию удается. Нами привлечено большое внимание общественности. Надеемся, оно выразится в позитивном смысле не только на футбольном матче. Кроме того, хороший взгляд пошел от руководства Сахарного комбината, властей города. Надеемся, что произойдет эта капитализация.
– Есть новости по поводу финансовой ситуации?
– Новостей особо нет. Идут переговоры. Надеемся на понимание руководства. Вижу заинтересованность директора Сахарного комбината в оказании помощи футбольному клубу. Точно также вижу заинтересованность властей. Все видят, что клуб достоин представлять наш город на арене Беларуси. Надеюсь, что финансовая ситуация улучшится.
– Насколько известно, нет задолженностей по зарплатам? В этом плане все спокойно?
– Это моя обязанность, чтобы у ребят была зарплата. Задолженности есть у клуба.
– Интерес к вашим футболистам есть?
– Интерес есть. Спрашивают, есть ли возможность рассматривать футболистов, как игроков других чемпионатов. На что дается ответ: «Конкретизируйте предложение и будем рассматривать».
– На каких условиях клуб работает с Селюком? Возможно, что клуб заработает на продаже игроков?
– Что значит возможно? Это игроки нашего клуба. Пока действует контракт, все обращения только в клуб. И к Селюку, конечно, но он будет передавать их в «Слуцк».
– Интерес из каких стран?
– Как из России, так и с ближнего зарубежья. Но у нас ни один игрок, агентом которого был Селюк, не ушел до окончания контракта ни в один клуб, – сказал
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