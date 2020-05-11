Геннадий Савилов: «Может ли «Динамо» не сыграть в КХЛ? А что тут такого? Неужели такая глобальная, 100% всегда осуществимая на протяжении тысяч лет история, что ли»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель ФХБ Геннадий Савилов поделился мнением об участии минского «Динамо» в следующем сезоне .

- Каким будет в следующем сезоне минское «Динамо» ? Команда сильно будет отличаться от нынешней

– Однозначно могу сказать, что май месяц и затягивания комплектования команды по любым причинам негативно скажется на выступлении «Динамо». Если «Динамо» войдет в сезон КХЛ, то он будет не проще, чем этот.

Я не знаю, каким он будет по месту, но это будет не простой сезон, и менеджменту «Динамо» нужно будет приложить архиусилия, архивезение для того, чтобы попасть с легионерами, которые останутся на рынке после комплектования всех остальных команд. И провести работу и в тренировочном, и в организационном, и в мотивирующем плане на порядок выше, чем в том сезоне, чтобы не оказаться в подвале турнирной таблицы, как в этом сезоне.

- А может ли «Динамо» не сыграть в КХЛ в следующем сезоне? Какова вероятность этого?

– А что тут такого? Это что, какое-то форс-мажорное обстоятельство? Сейчас перенеслась в Токио, отменились чемпионаты мира. Переносятся такие соревнования и такие ивенты, что диву даешься. Закрываются границы в странах.

Неужели такая глобальная, 100% всегда осуществимая на протяжении тысяч лет история, что ли, – конечно, может быть. Вероятность наступления событий любых, даже порой казалось бы неимоверных и непредсказуемых – она очень высока, – сказал Савилов в эфире «Спортклуба» на ОНТ.

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