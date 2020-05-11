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Геннадий Савилов: «Может ли «Динамо» не сыграть в КХЛ? А что тут такого? Неужели такая глобальная, 100% всегда осуществимая на протяжении тысяч лет история, что ли»
11.05.2020 11:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель ФХБ
- Каким будет в следующем сезоне
– Однозначно могу сказать, что май месяц и затягивания комплектования команды по любым причинам негативно скажется на выступлении «Динамо». Если «Динамо» войдет в сезон КХЛ, то он будет не проще, чем этот.
Я не знаю, каким он будет по месту, но это будет не простой сезон, и менеджменту «Динамо» нужно будет приложить архиусилия, архивезение для того, чтобы попасть с легионерами, которые останутся на рынке после комплектования всех остальных команд. И провести работу и в тренировочном, и в организационном, и в мотивирующем плане на порядок выше, чем в том сезоне, чтобы не оказаться в подвале турнирной таблицы, как в этом сезоне.
- А может ли «Динамо» не сыграть в КХЛ в следующем сезоне? Какова вероятность этого?
– А что тут такого? Это что, какое-то форс-мажорное обстоятельство? Сейчас перенеслась
Неужели такая глобальная, 100% всегда осуществимая на протяжении тысяч лет история, что ли, – конечно, может быть. Вероятность наступления событий любых, даже порой казалось бы неимоверных и непредсказуемых – она очень высока, – сказал Савилов в эфире
В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 5.50!
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Геннадий Савилов: «Может ли «Динамо» не сыграть в КХЛ? А что тут такого? Неужели такая глобальная, 100% всегда осуществимая на протяжении тысяч лет история, что ли»
Председатель ФХБ Геннадий Савилов поделился мнением об участии минского «Динамо» в следующем сезоне КХЛ.
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