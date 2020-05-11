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Сидоренко о минском «Динамо» в КХЛ: «Проект нужен. Тем более, зрители команду любят и хотят посмотреть на хоккей»

11.05.2020 09:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер минского «Динамо» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал переход защитника Олега Евенко в «Трактор».

– Давайте начнем с перехода Евенко.

– К этому нужно относиться, как к рабочему моменту. Уход хоккеиста – обычная практика. Прежде всего хоккеист должен знать о своем будущем. Я, как тренер, например, разговариваю с игроком и объясняю, вижу ли я его в следующем сезоне в команде. А когда есть неопределенность... Хоккеист хочет играть, разговаривает с агентом. Естественно, агент ищет команду, обзванивает клубы. Попалась команда, которая оказалась заинтересована в нем. Условия устроили и уехал. Нормальная практика.

Тем более, сейчас такая сложная ситуация. Нужно еще учитывать, что есть два статуса: ограниченный и неограниченный свободный агент. Олег стал неограниченно свободным и был вправе выбирать себе команду.

– Как «Динамо» с этой потерей разберется?

– Он не потерял для сборной, уехал в хороший клуб, который ставит высокие задачи. Ушел и ушел, ничего такого нет, просто рабочий момент. Я не на стороне Баскова и на стороне Евенко.

– Нужно ли минское «Динамо» в КХЛ?

– Проект нужен. Это мое мнение. Думаю, все же надо делать боеспособную команду. Не хотелось бы, чтобы команда плелась в конце турнирной таблицы. Тем более, зрители ее любят и хотят посмотреть на хоккей.

Ситуация такая сложилась, которая была у меня в 1996-м году. У нас в то время был частный клуб и слабое финансирование. Его почти не было. Мы взяли молодых хоккеистов, дали возможность проявить себя. Сезон был непростой, но «Динамо» должно быть, – сказал Сидоренко.

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Экс-главный тренер минского «Динамо» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал переход защитника Олега Евенко в «Трактор».
 
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