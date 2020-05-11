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Рубрика "Матчбол"

11.05.2020 18:40 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

8-й тур футбольного первенства принес сразу несколько интересных поединков. Например, БАТЭ с трудом победил "Смолевичи". А динамовцы Минска только в один мяч уступили динамовцам Бреста

Но сегодня в рубрике "Матчбол" обратим внимание на поединок "Слуцка" и "Энергетика", потому что команды в начале сезона показывают яркую игру. А начнем обзор со звезд белорусского и мирового тенниса.

Большой теннис начинает оживать на кортах дворца, ведь в товарищеском турнире, который организовала Белорусская теннисная федерация, приняли участие топ-теннисистки - Арина Соболенко и Александра Саснович. Суперпротивостояние в прямом эфире показывал телеканал "Беларусь 5".

Такой поединок был обязан продолжиться до тай-брейка в третьей решающей партии. Ведь противостояние Арины Соболенко и Александры Саснович интересно теннисным болельщикам не только из Беларуси. Лидеры национальной команды, финалистки Кубка Федерации и постоянные участницы турниров Большого шлема - главные спортивные звезды нашей страны, ведь популярность тенниса на планете космическая. Именно турнир Belarus insurance cup, который завершился во Дворце тенниса, напомнил, какой этот вид спорта красивый и непредсказуемый. И женский финал эти слова подтвердил.

Предсказуемо, на первых позициях в своих группах завершили предыдущую стадию Соболенко и Саснович, обыграв менее опытных теннисисток, но которые еще обязательно о себе заявят в WTA. Финал также проходил по сокращенной схеме до четырех победных геймов в партии. И в третьем, как сказано выше, Арина и Саша выиграли по три гейма и довели дело до тай-брейка, в котором Соболенко была сильнее.

Подруги по сборной поблагодарили друг друга за игру ракетками и улыбнулись. Как и все телезрители. Ведь футбол в Европу уже возвращается - ждем возобновления и теннисного турнира.

Тем временем в течение трех последних дней проходили матчи 8-го тура футбольного первенства, которое в этом году получается непредсказуемым. Открывал программу тура матч неожиданных лидеров - "Слуцк" принимал "Энергетика-БГУ". 

"Слуцк" перед встречей с "Энергетиком" возглавлял турнирную таблицу, а студенты выдали сильный старт, победив в трех матчах подряд, однако затем чуть сдали.

Виталий Павлов, тренер "Слуцка", собрал отличную команду, которая покусала фаворитов чемпионской гонки, в особенности памятна победа над солигорским "Шахтером". На 17-й минуте после фола Козлова узбекский бомбардир "Энергетика" Джасурбек Яхшибоев отличился с пенальти. Вскоре он повторит этот трюк, причем на этот раз сам заработает 11-метровый. Потом хозяева возвратились в игру, забив фактически в раздевалку - хорошую и неожиданную атаку завершили случчане. Но на этом все: 2:1 победил "Энергетик". 

А в конце "Матчбола" напомню, что в продажу поступили билеты на финальный матч Кубка Беларуси по футболу между брестским "Динамо" и борисовским БАТЭ, который пройдет 24 мая на минском стадионе "Динамо".

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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8-й тур футбольного первенства принес сразу несколько интересных поединков. Например, БАТЭ с трудом победил "Смолевичи". А динамовцы Минска только в один мяч...
 
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