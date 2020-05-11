Николай Ходасевич: «Решение играть на полях с натуральным покрытием касается только «Энергетика» и «Ислочи». Ну и какая тут проблема?»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о решении АБФФ проводить матчи с 1 мая на полях с натуральным покрытием.

«Зазвенела тема запрета играть на искусственных полях. «Энергетик-БГУ» чешет в Молодечно. Это решение касается только трех команд: «Энергетика», «Ислочи» и косвенно «Миснка», который раньше и сам уезжал на «Трактор». Решение приняли, мы его обсуждаем, а касается это всего двух команд. Ну и какая проблема? Зачем ее всем миром обсуждать? Сказали бы, что на Маяковского больше не играем. Последнее поколение газона на Семашко? Мы его тоже не эксплуатируем. Кстати, из УЕФА приходят поля последнего поколения, там Лига чемпионов играется, а у нас травмаопасно. Ну ладно. Вокруг Семашко и ведут все разговоры. Доводы об еврокубках, об играх сборной – чушь.

Откуда эта история взялась? Эту тему предложил председатель «Немана» Иван Ворсович. Вот откуда эта мысль могла взяться? Я заглянул в историю матчей «Немана» на искусственных полях. Там нет тотальной статистики, что «Неман» постоянно проигрывал. Матч за Суперкубок проходит на Маяковского. На минувшей неделе в Лепеле положили искусственную площадку. Это вообще целое направление АБФФ – получают искусственные поля от УЕФА и кладут. Дети на них занимаются. Но в высшей лиге нельзя играть на искусственных полях двум командам. Тема для дискуссии здесь есть, но она не касается высшей лиги, она касается философии АБФФ, а ее понять невозможно», – сказал Ходасевич.