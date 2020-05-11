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Брест сильнее Минска в динамовском дерби

11.05.2020 20:04 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Действующий чемпион  - брестское "Динамо" -  дома одолел "Динамо" минское, 2:1. Именно команда Ковальчука должна представить Беларусь в Лиге чемпионов, но из-за пандемии УЕФА может отменить или сократить квалификацию еврокубков.
 
 
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Действующий чемпион  - брестское "Динамо" -  дома одолел "Динамо" минское, 2:1. Именно команда Ковальчука должна представить Беларусь в Лиге чемпионов, но из-за...
 
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