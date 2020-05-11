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Итальянским футбольным клубам разрешат возобновить тренировки с 18 мая

11.05.2020 21:14 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на совместное заявление министра здравоохранения Италии Роберто Сперанцы и министра спорта Винченцо Спадафоры.

Представители правительства попросили внести незначительные изменения в медицинский протокол, согласно которому будут осуществляться тренировки футбольных клубов. Как только правки будут сделаны, правительство разрешит командам возобновить тренировочный процесс. Предполагается, что футболисты вернутся к занятиям с 18 мая.


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Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на совместное заявление министра здравоохранения Италии Роберто Сперанцы и министра спорта Винченцо Спадафоры. ...
 
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