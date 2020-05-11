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Роман Юзепчук: «Хочется надеяться, что мы сыграем в Лиге чемпионов. Мы это заслужили»

11.05.2020 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Игрок брестского «Динамо» Роман Юзепчук в интервью «Прессболу» прокомментировал возможную отмену квалификации Лиги чемпионов.

- А как тебе новость от УЕФА, что там рассматривают вариант отмены лигочемпионской квалификации?

– Серьезно? И это еще? Да уж, полный кошмар, если все так и будет. Впервые стать чемпионом и не попробовать свои силы в главном европейском турнире — не стоит даже говорить, насколько это обидно. Опять же, хочется надеяться, что все будет хорошо, до таких мер не дойдет, и мы сыграем в Лиге чемпионов. Мы это заслужили.

- Ты еще и за сборную только дебютировал перед пандемией — кажется, для тебя все это совсем не вовремя, карьера только начала разгоняться?

– Это точно. Обидно. Только провел первый матч. Это было, разумеется, супер. Как будто еще вчера ты маленький мальчик, который смотрит по телевизору за звездами, а сегодня уже играешь с ними в одной команде. Да, это большой шаг. Хотя на многое не рассчитывал. Например, на вызов на матч с грузинами, который должен был состояться в марте. Ну, разве что надеялся немножко. Но понимал — вряд ли. Что ж, вдруг получится закрепиться в сборной, когда футбол вернется, – сказал Юзепчук.

 
Теги: Новости
 
 
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Игрок брестского «Динамо» Роман Юзепчук в интервью «Прессболу» прокомментировал возможную отмену квалификации Лиги чемпионов.
 
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