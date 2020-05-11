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БАТЭ представил обзор матча против «Смолевичей» в стиле старых приставок Dendy

11.05.2020 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 8-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ обыграл «Смолевичи» (5:3).

Съемочная группа FCBATE TV показала самые интересные фрагменты матча в формате 2D – в стиле знакомых многим по детству футбольных симуляторов на Dendy или Nintendo.

 
 
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В матче 8-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ обыграл «Смолевичи» (5:3).
 
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