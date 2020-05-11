Филипп Иванов: «С пацанами, у которых заканчивались контракты с «Динамо», никто не разговаривал. Со мной – тоже»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский полузащитник Филипп Иванов в интервью «Прессболу» рассказал про переход в латвийский клуб «Лиепая».

- Как на тебя вышла «Лиепая»? Чем приглянулся этот вариант?

– Агент позвонил и сказал, что есть возможность продолжить карьеру в Латвии. Долго не думал, сразу согласился. После того, как не сложилось с «Динамо», хотел поехать за границу — это был приоритетный вектор. Вариантов имел немного. Звали в казахстанский «Кызыл-Жар», где играет Тири (Терентий Луцевич – прим.), — поразмышлял и отказался. Потом появилась «Лиепая» — и я дал добро. Здесь и Яха (Сейду Яхая – прим.), и Васильевич (Дмитрий Молош – прим). Сразу подумал, что проблем с адаптацией не возникнет. Все по-русски говорят, город на берегу моря…

- Вариант остаться в «Динамо» был?

– В том-то и дело, что нет. Там же как обычно: то Витальевич уходит, то остается. До последнего искали тренера. Время шло, нужно было выходить из отпуска и определяться. С пацанами, у которых заканчивались контракты, никто не разговаривал. Со мной — тоже. Хотя в декабре спортивный директор «Динамо» Юрия Поклад сказал в одном из интервью, что я отработал неплохо и со мной нужно разговаривать по поводу возможного продления контракта. Но в итоге — ничего. Если честно, я этого не понимаю. Можно же по-человечески попрощаться. Позвонить и сказать: Фил, спасибо за все, удачи. И так не только со мной. Про эту ситуацию еще Дима Ятченко в интервью рассказывал, – сказал Иванов.