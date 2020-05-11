Украинский биатлонист Артем Прима: «Мы ведем скрытую войну с Россией. Кто виноват? Я не настолько квалифицированный в этом вопросе»

Источник материала: Tribuna.com

Украинский биатлонист Артем Прима рассказал, какие чувства испытывал в 2014 году во время российско-украинского конфликта.

«Мы ведем какую-то скрытую войну с Россией. В этом надо разбираться, много нюансов. Взять и точно сказать – тот или тот виноват? Я мог бы это сделать, если бы это было в спорте, и я знал бы это на 100%.

Не зная многих нюансов, не могу сказать, что и как. Я не настолько квалифицированный в этом вопросе.

Дискомфорт, в первую очередь, в душе был в 2014 году: мы, мужики, защищаем честь страны в спорте, а так получилось, что у нас дома война. Хочешь помочь как своей семье, так и стране.

Я считаю, что с одной стороны, это нечестно: мы на сборах, бегаем, тренируемся, выступаем, а ребята на войне. От этого только плохие чувства. Все были подавлены. Нездоровая ситуация была тогда в Украине.

Тем более, ты мужчина – понимаешь, что должен защищать, но не можешь особо помочь, потому что ты на сборах, выступаешь на стартах. Я считаю, это неправильно», – сказал Прима.