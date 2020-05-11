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Егор Филипенко: «Еще много играть. Это первое место ни о чем не говорит»

12.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Егор Филипенко поделился мнением о лидерстве команды после 8-го тура.

«Пока абсолютно никаких особенных эмоция нет. Еще много играть. Это первое место ни о чем не говорит», – сказал Филипенко в эфире телеканала «Беларусь 1».

После 8-и туров БАТЭ возглавляет таблицу, имея 16 очков. Столько же баллов и у «Слуцка».

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Защитник БАТЭ Егор Филипенко поделился мнением о лидерстве команды после 8-го тура.
 
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