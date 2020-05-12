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Тибо Куртуа: «Не говорил, что «Реал» нужно объявить чемпионом. Можно понять случай «Ливерпуля», их отрыв слишком велик»
12.05.2020 08:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь
«Лига должна быть целостной. Чемпионом становятся после проведения всех матчей. В любом другом случае это будет несправедливо. Можно понять случай «Ливерпуля», их отрыв слишком велик.
Я никогда не говорил, что «Реал» нужно объявить чемпионом. Мы были в хорошей форме, чтобы выиграть чемпионат, хоть и проиграли «Бетису».
Мы – «Реал», и мы всегда сражаемся за все титулы. Мы отлично себя чувствуем, вся команда в сборе, все восстановились.
Я уверен в команде, и так будет всегда – до моей последней игры за «Реал».
Сейчас все будет иначе: пустые трибуны, строгие правила... Но мы будет бороться», – сказал
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Тибо Куртуа: «Не говорил, что «Реал» нужно объявить чемпионом. Можно понять случай «Ливерпуля», их отрыв слишком велик»
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о возможном досрочном подведении итогов чемпионата Испании.
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