ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Владимир Япринцев: «К Зайцеву вообще не может быть претензий. Еще и помогает второму брестскому клубу»

12.05.2020 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Многократный чемпион мира и Европы по самбо, бизнесмен Владимир Япринцев в интервью «Прессболу» рассказал о своем отношении к Александру Зайцеву.

– Если мы начали разговор о командах, которые мне нравятся, то не могу не отметить брестское «Динамо». К Зайцеву вообще не может быть претензий. Человек отдает свои деньги на клуб, который в прошлом году стал чемпионом страны. Показывая при этом игру, собиравшую полный стадион. Да еще и помогает второму брестскому клубу.

- Больше того, еще и признается, что он ему ближе к сердцу.

– Ну а что тут такого? Насколько знаю, история «Руха» началась с двадцатых годов минувшего века. Разве плохо, что мы вспоминаем свои корни? Да, для «Динамо» процесс возвращения «Руха», по-видимому, не самый приятный. Но почему в городе все должно замыкаться на одном человеке?

Наверное, в «Динамо» есть и другие акционеры, которые должны быть готовы к тому, что им тоже придется принять более активное, нежели теперь, участие в делах клуба. Если, конечно, он им так же интересен, как Зайцеву. А если не очень, то потом все вернется на круги своя. И виноват в этом точно не будет лишь один человек. А то у нас так: у победы отцов много, а поражение всегда сирота.

Еще мне нравится в Зайцеве, что он не охаивает публично своих игроков и тренеров. Он это, конечно, делает, но внутри команды, за закрытыми дверьми. А все потому, что правильно воспитан, – сказал Япринцев.

В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 5.50!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многократный чемпион мира и Европы по самбо, бизнесмен Владимир Япринцев в интервью «Прессболу» рассказал о своем отношении к Александру Зайцеву.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Егор Филипенко: «Еще много играть. Это первое место ни о чем не говорит»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

11.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика