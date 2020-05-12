Владимир Япринцев: «К Зайцеву вообще не может быть претензий. Еще и помогает второму брестскому клубу»

Источник материала: Tribuna.com

Многократный чемпион мира и Европы по самбо, бизнесмен Владимир Япринцев в интервью «Прессболу» рассказал о своем отношении к .

– Если мы начали разговор о командах, которые мне нравятся, то не могу не отметить брестское «Динамо» . К Зайцеву вообще не может быть претензий. Человек отдает свои деньги на клуб, который в прошлом году стал чемпионом страны. Показывая при этом игру, собиравшую полный стадион. Да еще и помогает второму брестскому клубу.

- Больше того, еще и признается, что он ему ближе к сердцу.

– Ну а что тут такого? Насколько знаю, история началась с двадцатых годов минувшего века. Разве плохо, что мы вспоминаем свои корни? Да, для «Динамо» процесс возвращения «Руха», по-видимому, не самый приятный. Но почему в городе все должно замыкаться на одном человеке?

Наверное, в «Динамо» есть и другие акционеры, которые должны быть готовы к тому, что им тоже придется принять более активное, нежели теперь, участие в делах клуба. Если, конечно, он им так же интересен, как Зайцеву. А если не очень, то потом все вернется на круги своя. И виноват в этом точно не будет лишь один человек. А то у нас так: у победы отцов много, а поражение всегда сирота.

Еще мне нравится в Зайцеве, что он не охаивает публично своих игроков и тренеров. Он это, конечно, делает, но внутри команды, за закрытыми дверьми. А все потому, что правильно воспитан, – сказал Япринцев.

В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 5.50!