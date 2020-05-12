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Владимир Япринцев: «К Зайцеву вообще не может быть претензий. Еще и помогает второму брестскому клубу»
12.05.2020 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Многократный чемпион мира и Европы по самбо, бизнесмен Владимир Япринцев в интервью
– Если мы начали разговор о командах, которые мне нравятся, то не могу не отметить
- Больше того, еще и признается, что он ему ближе к сердцу.
– Ну а что тут такого? Насколько знаю, история
Наверное, в «Динамо» есть и другие акционеры, которые должны быть готовы к тому, что им тоже придется принять более активное, нежели теперь, участие в делах клуба. Если, конечно, он им так же интересен, как Зайцеву. А если не очень, то потом все вернется на круги своя. И виноват в этом точно не будет лишь один человек. А то у нас так: у победы отцов много, а поражение всегда сирота.
Еще мне нравится в Зайцеве, что он не охаивает публично своих игроков и тренеров. Он это, конечно, делает, но внутри команды, за закрытыми дверьми. А все потому, что правильно воспитан, – сказал Япринцев.
В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 5.50!
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Владимир Япринцев: «К Зайцеву вообще не может быть претензий. Еще и помогает второму брестскому клубу»
Многократный чемпион мира и Европы по самбо, бизнесмен Владимир Япринцев в интервью «Прессболу» рассказал о своем отношении к Александру Зайцеву.
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